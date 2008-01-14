Медики прогнозируют активизацию эпидемического процесса ОРИ и гриппа

В Украине уровень заболеваемость населения гриппом и ОРВИ, по анализу данных второй недели года, характеризуется как неэпидемический.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в десяти контрольных городах Украинского национального центра гриппа и ОРИ Минздрав Украины, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдался рост заболеваемости на около 50%. Однако в ни одном из контрольных городов эпидемического порога заболеваемость не достигла.

Заболело в течение недели всего 36861 чел., из них 17374 - дети до 14 лет (или 47,1%). Госпитализировано 297 чел., из них 274 ребенка.

Пока в Украине за весь период интенсификации респираторных инфекций штамм вируса гриппа не выделен. Заболеваемость определялась прежде всего вирусами парагриппа, адено- и респираторно-синцитиальным.

Для текущей недели, учитывая начало занятий в учебных заведениях и возвращения после Рождественских праздников работающего населения на рабочие места, более вероятна активизация эпидемического процесса ОРИ и гриппа.