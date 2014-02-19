Из-за АЧС Украина запретила ввоз свинины из Польши

Согласно сообщению ведомства, эти меры приняты в связи с выявлением случая заболевания АЧС в Польше 17 февраля.

При этом в Госветфитослужбе отметили, что ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных ветеринарному ведомству, осуществляется в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.

На сегодняшний день Россия ввела из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.