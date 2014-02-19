Первая помощь при травме головы

Травмы головы могут сопровождаться сотрясением мозга, переломом костей черепа. При сотрясении мозга может быть кратковременная потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности. Перелом костей черепа сопровождается потерей сознания, кровотечением из ушных раковин, носа, рта. Позже могут появиться синяки возле глаз (симптом «очков»).

Схема оказания первой помощи:

- Очистите область вокруг раны, обработайте йодом.

- Наложите стерильную повязку;

- Положите пострадавшего на спину.

- Подложите под голову валик из одежды, свернутый в виде кольца, такие же валики положите по обе стороны головы для обеспечения ее неподвижности.

- Если пострадавший без сознания, поверните голову на бок.

- Очистите рот пострадавшего от инородных тел, слизи, рвотных масс.

- Если у пострадавшего запал язык, извлеките его из рта и зафиксируйте.

- Положите на голову холод.

- Вызовите скорую помощь.

- При отсутствии в пульса на сонной артерии приступите к непрямому массажу сердца и искусственного дыхания.

Недопустимо:

- Не вызывать скорую помощь.

- Вынимать частицы костей или посторонние предметы из раны.

- Оставить пострадавшего без присмотра (есть возможность возникновения шока).

- Оставить пострадавшего в состоянии комы лежать на спине.

- Пытаться транспортировать пострадавшего самостоятельно.