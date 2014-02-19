Первая помощь при травме головы
Травмы головы могут сопровождаться сотрясением мозга, переломом костей черепа. При сотрясении мозга может быть кратковременная потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности. Перелом костей черепа сопровождается потерей сознания, кровотечением из ушных раковин, носа, рта. Позже могут появиться синяки возле глаз (симптом «очков»).
Схема оказания первой помощи:
- Очистите область вокруг раны, обработайте йодом.
- Наложите стерильную повязку;
- Положите пострадавшего на спину.
- Подложите под голову валик из одежды, свернутый в виде кольца, такие же валики положите по обе стороны головы для обеспечения ее неподвижности.
- Если пострадавший без сознания, поверните голову на бок.
- Очистите рот пострадавшего от инородных тел, слизи, рвотных масс.
- Если у пострадавшего запал язык, извлеките его из рта и зафиксируйте.
- Положите на голову холод.
- Вызовите скорую помощь.
- При отсутствии в пульса на сонной артерии приступите к непрямому массажу сердца и искусственного дыхания.
Недопустимо:
- Не вызывать скорую помощь.
- Вынимать частицы костей или посторонние предметы из раны.
- Оставить пострадавшего без присмотра (есть возможность возникновения шока).
- Оставить пострадавшего в состоянии комы лежать на спине.
- Пытаться транспортировать пострадавшего самостоятельно.