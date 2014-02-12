Цены на лекарства в Украине будут расти вместе с девальвацией гривни

Цены на лекарства в Украине напрямую зависят от курса национальной валюты и будут подниматься пропорционально падению гривни, считает исполнительный директор фармацевтической ассоциации "ФармУкраина" Денис Шевченко.

“Цены поднимутся пропорционально падению гривни. Возможно, какую-то часть роста компенсируют иностранные производители, чтобы сохранить доступность препаратов для украинского пациента. Стремительный рост цен возможен в случае неконтролируемого обвала гривни, чего, мы надеемся, не произойдет”, - сказал Шевченко в комментарии УНИАН.

По его словам, цены могут вырасти не только на импортные лекарства, но и на препараты украинского производства.

“Рост цен возможен не только потому, что треть рынка в упаковках составляют импортные лекарства, отечественное производство также целиком зависит от импортного сырья, приобретаемого за валюту”, - отметил эксперт.

При этом, по словам Шевченко, отечественные лекарственные средства могут подорожать несколько позже, чем импортные, за счет имеющихся запасов сырья, закупленных по старым ценам. Их может хватить примерно на полгода.

В то же время Шевченко считает, что законодательство позволяет операторам рынка изменять цены на препараты в случае изменения курса национальной валюты. Поэтому рынок сможет отреагировать, плавно подняв цены.

“Реальные проблемы могут возникнуть только в том случае, если курс начнет сильно скакать, и тогда в его прогнозных показателях придется учитывать индикатор рисков. Но здесь НБУ (Национальный банк Украины - УНИАН) может на всех рынках критического импорта смягчить ситуацию, продав операторам валюту по льготному курсу”, - сказал Шевченко.

Эксперт пояснил, что Кабинет министров и Нацбанк могут принять решение о продаже иностранной валюты основным импортерам по специальному льготному курсу, в обмен на что импортеры будут удерживать цены на данные препараты.

“В любом случае, при совместной работе государства и рынка мы сможем своевременно реагировать на экономические вызовы. Поводов для паники нет, поэтому людям не нужно бежать в аптеку и скупать все подряд, создавая непрогнозируемый ажиотажный спрос и разогревая рынок”, - подчеркнул Шевченко.

При этом эксперт считает, что ограничения, введенные Нацбанком, в частности, ограничения на покупку валюты, не должны повлиять на работу производителей лекарственных средств.

“Что касается ограничения на покупку валюты, то операторы имеют конкретные валютные контракты, под которые и приобретают валюту. Поэтому на наш рынок меры по ограничению валютных спекуляций повлиять не должны”, - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию доллара до 8,6 грн/долл. при заложенном в госбюджете-2014 курсе 8,5 грн/долл. привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится до уровня 8,6-8,75 грн/долл.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Также Нацбанк ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты.