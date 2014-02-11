Симптомы ринита
16:07, 11 февраля 2014Страна
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Острый ринит развивается в следствии воздействия на слизистую носа вирусной либо бактериальной инфекции
Хронический ринит может являться как следствием острого ринита, так и быть последствием воздействия внешних неблагоприятных факторов, таких как: работа на вредном производстве или неблагоприятная экология.
Аллергический ринит возникает как реакция на повышенную чувствительность слизистой оболочки носа к аллергенам.
Ринит проявляет себя: чиханием, слезоточивостью, сильными выделениями из носа и общим недомоганием.
При переходе в хроническую форму, появляется заложенность носа, снижение обоняния, густыми выделениями и отеком слизистой оболочки носа.
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