Симптомы ринита

Хронический ринит может являться как следствием острого ринита, так и быть последствием воздействия внешних неблагоприятных факторов, таких как: работа на вредном производстве или неблагоприятная экология.

Аллергический ринит возникает как реакция на повышенную чувствительность слизистой оболочки носа к аллергенам.

Ринит проявляет себя: чиханием, слезоточивостью, сильными выделениями из носа и общим недомоганием.

При переходе в хроническую форму, появляется заложенность носа, снижение обоняния, густыми выделениями и отеком слизистой оболочки носа.