В 2014 году планируют внедрить проект по возмещению стоимости лекарств для больных диабетом

Министерство здравоохранения планирует в 2014 году внедрить проект по возмещению стоимости лекарственных средств для больных сахарным диабетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева на брифинге в Киеве.

Она напомнила, что в 2013 году на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лиц с гипертонической болезнью из госбюджета выделено более 190,1 млн. грн, 12 областей Украины 100% использовали эти средства.

“В 2013 году проектом охвачено почти 7 млн. человек. Количество выписанных рецептов, по которым осуществляется возмещение стоимости лекарственных средств, составило более 7 млн. Количество аптечных заведений, задействованных в этом проекте в прошлом году, выросло в 3,3 раза – до более чем 12 тысяч», - сказала Богатырева.

Министр подчеркнула, что в текущем году проект по государственному регулированию цен на лекарства для людей с гипертонической болезнью будет продолжен, а министерство будет предлагать расширить перечень лекарственных средств, задействованных в пилотном проекте, теми лекарственными препаратами, которые входят в унифицированные клинические протоколы.