Лечение молочницы должно быть комплексным

Молочница является причиной неприятных ощущений для многих женщин и относится к заболеваниям, которые обязательно нужно лечить, чтобы избежать осложнений. А также обратить внимание на то, как это сделать наиболее эффективно, пишет Lady.tochka.net.

Кандидоз (молочница) – воспалительное грибковое заболевание, поражающее кожу и слизистые оболочки, мочеполовую и другие (дыхательную, пищеварительную, нервную) системы человека. Кандидоз вызывают дрожжеподобные грибы Candida albicans.

Эти микроорганизмы всегда присутствуют в нормальной микрофлоре рта, влагалища и толстой кишки здорового человека. Молочница же обусловлена их размножением в большем, чем обычно, количестве.

Чаще всего кандидоз возникает, когда этот рост ничем не сдерживается при снижении общего и местного иммунитета.

Несмотря на то, что возбудители кандидоза могут передаваться половым путем, молочница не всегда связана только с половыми контактами. Кандидоз не относится к венерическим болезням и рассматривается вместе с ними из-за сходной клинической картины.

Здоровая иммунная система и нормальная микрофлора кишечника и влагалища сдерживают рост Candida albicans, и обычно у человека не возникает никаких неприятных ощущений, связанных с ее присутствием в организме.

Но периодически в организме возникают условия, благоприятные для роста и размножения этих микроорганизмов (при этом и возникает молочница). К благоприятным условиям можно отнести нарушение целостности кожных покровов и слизистых оболочек, снижение иммунитета человека, изменение кислотности среды во влагалище, потливость, высокая влажность окружающей среды и тепло.

Факторы, способствующие развитию кандидоза:

лечение антибиотиками широкого спектра действия;

снижение общего иммунитета (из-за резкой смены климата, сильного эмоционального стресса);

гормональные изменения, как, например, при беременности;

сахарный диабет;

ВИЧ-инфекция.

Мнения о том, что тесное нижнее белье является частой причиной кандидоза у женщин, не обоснованы.

Так как возбудитель молочницы обнаруживается в организме и в здоровом состоянии, избавиться от него полностью практически невозможно.

Основная цель лечения - это нормализовать иммунную защиту и гормональный фон, а также применять противогрибковые препараты местного действия, чтобы всеми этими способами подавить неконтролируемое размножение в норме не агрессивной флоры. Этого можно добиться только комплексным подходом в лечении, рекомендованном после осмотра специалистом.

При легком течении кандидозного вульвовагинита (поражение влагалища и наружных половых органов) достаточно местного лечения. Препараты для местного лечения (вагинальные таблетки или свечи) все-таки должен порекомендовать врач, так как из-за обилия их в наших аптеках есть риск потратить много, не добившись практически никакого эффекта.

При более выраженной и неприятной симптоматике всевозможные попытки самолечения могут повлечь ухудшение состояния, так как скроют основные причины, вызвавшие снижение иммунитета и развитие молочницы.

Таким образом получается, что лечение банальной молочницы – это, прежде всего, оздоровление всего организма.