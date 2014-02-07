Медики утверждают, что применение водометов в мороз может привести к смертельным последствиям

Медики отмечают, что применение водометов в мороз может привести к смертельным последствиям.

Об этом говорится в ответе Института медицины труда Национальной академии медицинских наук Украины на запрос народного депутата, первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия Москаля относительно принятия Кабинетом министров постановления о применении водометов при минусовой температуре воздуха, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Согласно выводам ведущих медицинских заведений Украины, принятие Кабинетом министров постановления о применении водометов при минусовой температуре воздуха является «орудием для убийства граждан», заявил Москаль.

Пресс-служба депутата обнародовала текст заключения Института медицины труда НАН Украины.

«В институте была создана группа научных работников для рассмотрения вопросов, затронутых в Вашем письме, относительно возможных последствий влияния воды под давлением при минусовой температуре воздуха на организм человека.

Должны отметить, что такое влияние не является природным и относится к экстремальным влияниям. Влияние низких температур на организм человека, особенно в сочетании с действием воды на открытом воздухе может быстро привести к снижению температуры тела и развитию гипотермии (переохлаждения), в зависимости от температуры воздуха, площади смачивания и времени воздействия. В условиях длительного и интенсивного воздействия холода происходит перенапряжение и истощение механизмов терморегуляции, после чего температура тела снижается, замедляются обменные процессы, жизненно важные функции подавляются, что может привести к необратимым процессам и смерти», - сказано в письме.

Кроме того, по данным ученых, «нахождение в холодной воде близкой к 0 градусов более 5 минут приводит к гипотермии и к возможным летальным (смертельным) последствиям, поэтому рекомендуется оказывать первую помощь (согревание) в первые 5 минут, что дает шанс вывести потерпевшего из этого состояния».

Медики напоминают, что «результатом переохлаждения также могут быть заболевания острого и хронического протекания. Это болезни бронхо-легочной системы (пневмонии, бронхиты, трахеиты, ОРВИ и другие), заболевания центральной и периферической нервной системы (менингиты, невриты, невралгии), заболевания ЛОР-органов, заболевания мочеполовой системы».

В заключении Института медицины труда указывается, что «по известным нам данным исследований, выполненных в Институте биофизики Минздрава СССР в 80-е годы, максимальный срок пребывания в воде при температуре 0 градусов, который может выдержать человек, составляет не более 4 минут.

Также последствием такого влияния могут быть обморожения частей тела. При действии воды под давлением в зависимости от силы (расстояния) могут возникать ушибы мягких тканей, переломы костей и другие травмы. Особенно уязвимы к действию вышеуказанных факторов и их сочетаний дети и люди преклонного возраста.