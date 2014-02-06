Украина прекратила сертификацию свинины из трех областей для экспорта в Россию

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины приостановила выдачу ветеринарных сертификатов для экспорта продукции с территорий Луганской, Харьковской и Донецкой областей, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор).

“После возникновения вспышки африканской чумы свиней на территории Луганской области было принято решение о прекращении выдачи ветеринарных сертификатов для экспорта продукции с территорий Луганской, Харьковской и Донецкой областей”, - сообщили в Россельхознадзора.

Согласно сообщению, Госветфитослужба предоставила российским экспертам документы для проведения специалистами Россельхознадзора оценки эпизоотического состояния в Украине в связи с недавней вспышкой АЧС и проведения регионализации с целью обеспечения поставок в Россию безопасной продукции.

Россельхознадзор пообещал провести экспертную оценку в максимально короткие сроки. “В ближайшее же время Луганскую область посетит группа экспертов Россельхознадзора”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

До этого, 6 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь. Тогда уничтожению подлежало более 100 свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.