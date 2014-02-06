В Киеве откроют памятник академику Шалимову

В Киеве 14 февраля в Киеве на территории института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова НАМН Украины состоится открытие памятника основателю мединститута академику Шалимову. Также 14 февраля начнет работу научно-практическая конференция «Шалимовские дни: актуальные проблемы клинической хирургии»., посвященная 95-летию великого Хирурга.

В конференции планируется участие руководителей Министерство здравоохранения Украины, ведущих ученых страны, учеников А.Шалимова.

По вопросам участия обращаться по тел.: (095) 793-93-90, (067) 402-54-18.

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20 января 2013 года исполнилось 95 лет со дня рождения гениального хирурга, одного из основателей украинской хирургической школы, автора более 830 научных работ и 112 изобретений, создателя двух научно-исследовательских институтов академика А.А. Шалимова. А.А. Шалимов был членом международного союза хирургов, Ассоциаций хирургов Австрии, Германии, России, Украины. Академии медицинских наук Украины и Нью-Йоркской академии наук. Избирался почетным директором Института клинической и экспериментальной хирургии НАН Украины.