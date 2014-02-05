Украинские хирурги провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли у младенца

Как сообщили УНИАН в Национальной академии медицинских наук Украины, 28 января в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины» в отделении хирургической коррекции врожденных пороков развития детей была проведена уникальная операция по удалению гигантской 12-сантиметровой опухоли, которая локализовалась в легких новорожденной девочки.

Операцию выполнила бригада врачей под руководством хирурга, д.м.н. Алексея Слепова.

Как отметили медики, патология у младенца была редкая - гигантская многокамерная киста правого легкого. Шансов выжить было очень мало. Диагноз осложнялся риском внутреннего инфицирования, поэтому удалять ее традиционным способом было невозможно.

Диагноз ребенку был поставлен в первые дни жизни. Лечилась по месту жительства в Областной детской клинической больнице, откуда была направлена в отделение хирургической коррекции врожденных пороков развития детей ИПАГ для дальнейшего лечения.

Оперативное вмешательство было выполнено по жизненным показаниям, учитывая нарастание дыхательной недостаточности и неэффективности консервативного лечения.

За 30-летний опыт работы для хирурга Слепова этот случай стал вызовом.

«Уникальность операции заключалась в чрезвычайной редкости этой патологии у новорожденных детей. Гигантские размеры опухоли, осложнения патологии внутригруднным напряжением и инфецированием, младенческий возраст ребенка - все это осложняло ситуацию. До сих пор ни один прооперированный ребенок с таким диагнозом не выживал. Впервые было выполнено оригинальную операцию, когда киста удалена единым блоком, что предупредило инфицирование грудной полости», - рассказал Алексей Слепов.

Со дня операции прошла неделя. Врачи уверены - результат этой операции будет хорошим.