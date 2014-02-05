Эксперт: рыбная продукция в Украине - не качественна и опасна для здоровья

Около 94% замороженной рыбы, из которой производится большинство рыбной продукции в Украине, является импортной, и качество этой рыбы зачастую крайне неудовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в среду сообщила профессор Киевского национального торгово-экономического университета, директор научно-исследовательского института «Держводэкология» Елена Сидоренко.

«Качество рыбной продукции в Украине ухудшается с каждым годом. На сегодняшний день и качество, и безопасность рыбной продукции является абсолютно неудовлетворительной. Все, что мы видим на прилавках магазинов, – потреблять невозможно. Это просто геноцид нации!», - сказала Сидоренко.

По ее словам, основной причиной низкого качества рыбной продукции в стране является неэффективность работы контролирующих органов, отсутствие адекватных стандартов, которыми они должны руководствоваться, а также слабая законодательная база, регулирующая этот вопрос. В результате, здоровье украинского потребителя подвергается серьезной опасности.

«Содержание всех химических веществ в охлажденной и замороженной рыбе абсолютно неизвестно. Нет ни методик, ни норм, предусматривающих количество пищевых добавок, которые можно использовать. А в охлажденной рыбе нередко присутствуют антибиотики, причем такие … которые нигде не используются. А у нас используются», - сказала эксперт.

При этом Сидоренко подчеркнула, что Украина сама способна обеспечить себя рыбой лучшего качества, ведь страна занимает первое место в Европе по площади водоемов, однако потенциал отрасли на сегодняшний день не раскрыт. Виной этому, по ее словам, является нежелание властей развивать рыболовство, отсутствие инвестиций и процветающее браконьерство.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рыболовецкие предприятия Украины за 11 месяцев 2013 года выловили 191,5 тыс. тонн рыбы и других живых водных ресурсов, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2012 года.