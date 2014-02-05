В Украине остается ограниченным движение транспорта к 61-му населенному пункту

В Украине остается ограниченным движение автомобильного транспорта к 61-му населенному пункту в Волынской, Донецкой и Львовской областях.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на протяжении суток спасателями ГСЧС и работниками «Укравтодора» из снежных заносов высвобождено 39 автомобилей, в которых находилось 88 человек.

К работам по расчистке дорог привлечены 318 единиц техники, а также 458 человек, в том числе от ГСЧС 35 единиц техники и 119 человек.

Координацию мероприятий по обеспечению проезда осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) ГСЧС Украины в областях.