В Украине остается ограниченным движение транспорта к 61-му населенному пункту
08:52, 05 февраля 2014Страна
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В Украине остается ограниченным движение автомобильного транспорта к 61-му населенному пункту в Волынской, Донецкой и Львовской областях.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на протяжении суток спасателями ГСЧС и работниками «Укравтодора» из снежных заносов высвобождено 39 автомобилей, в которых находилось 88 человек.
К работам по расчистке дорог привлечены 318 единиц техники, а также 458 человек, в том числе от ГСЧС 35 единиц техники и 119 человек.
Координацию мероприятий по обеспечению проезда осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) ГСЧС Украины в областях.
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