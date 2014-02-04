В Украине в пунктах обогрева от переохлаждения спасены более 55 тыс. человек

В Украине, благодаря работе пунктов обогрева, с начала холодов от переохлаждения спасены более 55 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. вице-премьер-министра Украины, председатель Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александр Вилкул, который сегодня находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

Вилкул проверил работу пунктов обогрева в Донецке и провел рабочее совещание по работе социальных патрулей и пунктов обогрева в одном из таких пунктов на ул. Артема.

В ходе совещания он сообщил, что во всех регионах Украины действует более 5,3 тыс. пунктов обогрева, в том числе, кунги (мобильные пункты обогрева), а также работает 1 124 социальных патруля, в которые входят спасатели, медики и волонтеры.

«Задача патрулей оказывать людям помощь и, в случае необходимости, доставлять в пункты обогрева или медицинские учреждения. Благодаря этому, с начала холодов по всей Украине уже оказана помощь и спасены от переохлаждения более 55 тысяч человек, в том числе за последние сутки - почти 4,5 тысячи человек», - сказал Вилкул.