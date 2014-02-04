Лекарства отечественного производства составляют более 65% объема фармрынка

Более 65% объема фармацевтического рынка Украины в 2013 году составили препараты отечественного производства, чему способствовала более низкая стоимость украинских лекарств и активное производство аналогов импортных лекарств, считает директор аналитического департамента Pro-Consulting Александр Соколов.

«Причиной высокого спроса на лекарственные препараты отечественного производства является их сравнительно низкая стоимость. Украинские производители активно разрабатывают аналоги импортных лекарств и могут предложить их потребителю по более низкой цене. Однако полностью покрыть потребности рынка пока нет возможности, поскольку присутствуют сегменты рынка, где разработки отечественных операторов не позволяют предложить полноценную альтернативу потребителю», – отметил Соколов.

По его словам, лидерами продаж являются фасованные лекарственные средства, поскольку они ориентированы на розничных потребителей, которые осуществляют покупки в аптеках.

При этом эксперт подчеркнул, что объем импорта лекарственных препаратов постепенно сокращается. В частности, ужесточение норм лицензирования импортных лекарств, начиная с 2013 года, приведет к дальнейшему сокращению ввоза лекарств.

«Однако стоит помнить о том, что на рынке присутствуют сегменты, заполнить которые украинский производитель на данный момент не в состоянии», – отметил Соколов.

По данным Pro-Consulting, объем фармрынка Украины в 2013 году увеличился на 14% по сравнению с 2012 годом и достиг 36 млрд грн. Украинские аптеки по итогам прошлого года реализовали 1,3 млрд упаковок лекарственных средств на сумму 30,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов Украины, импорт фармацевтической продукции в Украину в 2013 году в денежном эквиваленте составил более 3 млрд долл. По статистике ведомства, лидерами импорта стали лекарственные средства дозированные или фасованные для розничной торговли. В частности, этой продукции было импортировано на сумму 2,6 млрд долл., что составляет 84% от общего объема ввезенных фармацевтических товаров.