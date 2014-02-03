Производство лекарств на основе антибиотиков в Украине выросло на 16,4%

Украинские предприятия в 2013 году увеличили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 16,4% по сравнению с 2012 годом - до 1050 тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в декабре 2013 года производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков увеличилось на 41,3% по сравнению с декабрем 2012 года и уменьшилось на 5,4% по сравнению с ноябрем 2013 года – до 132 тонн.

Согласно сообщению, Украина в 2013 году увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, по сравнению с 2012 годом, на 13,3% - до 129 тонн.

В декабре прошлого года производство лекарственных препаратов на основе гормонов выросло на 31,5% по сравнению с 2012 годом и уменьшилось на 0,1% по сравнению с ноябрем 2013 года – до 14,2 тонн.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в 2013 году увеличилось на 9,9% - до 47 тыс. тонн.

В декабре 2013 года производство препаратов без антибиотиков и гормонов увеличилось на 2,7% по сравнению с декабрем 2012 года и уменьшилось на 3,3% по сравнению с ноябрем 2013 года – до 4,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года Украина сократила производство лекарств на основе антибиотиков, по сравнению с 2011 годом, на 3,7% - до 898 тонн, увеличила производство лекарств на основе гормонов на 8,2% - до 114 тонн. Производство лекарств, не содержащих антибиотики и гормоны, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 9,2% - до 42,4 тыс. тонн.