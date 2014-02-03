Харьковский сурок-вещун напророчил холодную и затяжную весну

Харьковский сурок-вещун Тимко II напророчил холодную и затяжную весну.

Как передает корреспондент УНИАН, степной сурок Тимко II, которого разбудили в поселке Гайдары Харьковской области, проснулся от зимней спячки, увидел свою тень, однако напророчил холодную весну.

«Будет холодно. Февраль будет холодным, март – холодным, а в апреле нужно будет быстро посеять и посадить, потому что быстро наступит лето», - сказал журналистам работник биологического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, начальник биостанции «Гайдары» Виктор Токарский, послушав Тимка ІІ.

По словам Токарского, в прошлом году Тимко ІІ нашел себе подругу, и у них родился детеныш. Малыш в этом году напророчил неурожай.

Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла в Украину из США, где День сурка является национальным праздником.