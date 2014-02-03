Каковы причины песка в почках

Песок в почках - один из ярких симптомов мочекаменной болезни почек (уролитиаза). Причины появления песка в почках связаны в первую очередь с нарушением водно-солевого обмена. При этом в организме происходит изменение химического состава крови, в результате чего образуются так называемые микролиты в моче (песчинки), пишет Lady.tochka.net.

Выход песка из почек может быть также результатом разрушения или растворения камней, о наличии которых до отхождения песка многие люди часто не знают и никаких обследований не предпринимают.

Симптомы уролитиаза могут наблюдаться не только у старшего поколения, но и у совсем молодых людей, и сопровождаются болевыми ощущениями в области поясницы, болями при мочеиспускании, помутнением мочи, появлением в ней примесей крови, повышением температуры тела и артериального давления.

В настоящее время известно множество причин, которые провоцируют начало образования песка в почке. Чаще всего изменения в обмене веществ, приводящие к этому, развиваются вследствие малоподвижного образа жизни и нерационального питания.

Рацион будущего возможного больного мочекаменной болезнью включает в себя большое количество острой и чрезмерно насыщенной белками пищи. При подагре и злоупотреблении алкоголем, мясными и некоторыми другими продуктами вещества, образующиеся при их распаде, превращаются в соли мочевой кислоты, из которой образуется песок в почках.

При нарушении обмена кальция, длительном приеме больших доз препаратов кальция и заболеваниях паращитовидных желез также может возникать песок в почках. При длительном употреблении высокоминерализованной воды также происходит нарушение минерального обмена, и избыток минералов превращается в песок в почках. Длительные, хронические заболевания почек и почечных лоханок приводят к изменению состава мочи и ее более длительной задержке в мочевыводящих путях. В результате этого прямо в мочевыводящих путях в длительно находящейся там моче образуется осадок, который нередко превращается в песок в почках.

Патологические анатомические изменения в системе верхних мочевыделительных путей, которые в результате практически всегда приводят к образованию препятствий для нормального вывода мочи, хронические заболевания ЖКТ и генетическая предрасположенность также играют не последнюю роль при возникновении уролитиаза.

Сам факт наличия песка в почках может и не вызывать дискомфортных ощущений.

И только когда начинает двигаться по каналам мочевыводящей системы, начинается раздражение слизистых оболочек и воспаление. Случается, что симптомы выхода песка из почек никак себя не проявляют, потому его обнаруживают абсолютно случайно при проведении УЗИ. Такая проблема, как песок и камни в почках, может проявляться очень разными проявлениями, которые зависят от особенностей конкретного организма.

Проблемы при мочеиспускании, болезненный отход мочи.

Боль резкого и режущего характера в области поясницы с одной или обеих сторон от ноющей и тянущей до острой.

Изменения в составе мочи.

Анализ мочи и ультразвуковое обследование позволит врачу назначить комплексное консервативное лечение.

Существует целый ряд лекарственных препаратов, позволяющие растворить даже средние по размерам камни и оказывающие благотворное влияние на восстановление функций почек. Одновременно с этим должна соблюдаться диета, в которой исключаются все те продукты, которые могут вызывать дальнейшее развитие мочекаменной болезни.