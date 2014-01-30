В 2014 году вырастут выплаты малообеспеченным семьям с детьми

В феврале все семьи с детьми, которые получают пособие по малообеспеченности, получат повышенные выплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время селекторного совещания о состоянии социальной сферы, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

"В рамках Социальных инициатив Президента Украины увеличены размеры пособий малообеспеченным семьям. В частности, в этом году уровень обеспечения прожиточного минимума для детей вырос до 85 % против прошлогодних 75 %. Кроме того, доплата на детей от 3 до 13 лет выросла до 250 гривен, а на детей от 13 до 18 лет - до 500 гривен", - сказала Королевская.

Она отметила, что соответствующие изменения предусмотрены государственным бюджетом на этот год. Вместе с тем Королевская отметила, что документ был принят только в середине января, а поэтому пересчет выплат будет осуществляться уже в феврале. «В связи с этим местным управлениям социальной защиты необходимо произвести перерасчет назначенного пособия малообеспеченным семьям без обращения граждан, а также обеспечить доплату пособия за январь текущего года в феврале», - сказала она.

Как сообщила министр, соответствующее программное обеспечение было отправлено в регионы еще 21 января.

По данным пресс-службы Минсоцполитики, на 2014 год уровни обеспечения прожиточного минимума составляют:

для пенсионеров и инвалидов - 100 % прожиточного минимума (в настоящее время 949 грн.)

для трудоспособных лиц - 21% прожиточного минимума (в настоящее время 255,78 грн.)

для детей до 6 лет - 85 % прожиточного минимума (в настоящее время 877,2 грн.)

для детей от 6 до 18 лет - 85 % прожиточного минимума (в настоящее время 1093,1 грн.)

для детей от 6 до 18 лет (при условии обучения) - 85 % прожиточного минимума (в настоящее время 1035,3 грн.).