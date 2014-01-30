Свекла - «пылесос» для печени

Какими полезными свойствами обладает свекла? Установлено, что свекольный сок обладает уникальным свойством - он восстанавливает уровень гемоглобина в крови. Но у нее масса и других полезных качеств, пишет Сity-people.ru.

О лекарственных свойствах столовой свеклы можно говорить бесконечно. Еще древние лекари применяли свеклу при различных недугах. Содержащиеся в свекле вещества способствуют снижению кровяного давления и уменьшают содержание холестерина в крови.

Свекла полезна и при заболеваниях печени. В растении содержится бетаин, который активизирует работу клеток печени и предупреждает их живое перерождение.

Темноокрашенные сорта свеклы способствуют укреплению стенок капилляров. Вещества, содержащиеся в корнеплодах, оказывают сосудорасширяющее, противосклеротическое и успокаивающее действие. Они способствуют выделению избыточной жидкости из организма и необходимы для нормальной работы сердца.

Свекла рекомендуется для профилактики и лечения гипертонии, атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Корнеплоды свеклы содержат много пектиновых веществ, защищающих организм от воздействия радиоактивных и тяжелых металлов, способствует выведению холестерина и задерживают развитие вредных микроорганизмов в кишечнике.

Благодаря высокому содержанию в корнеплодах свеклы железа и меди, она применяется и как средство, способствующее кроветворению. Свекла применяется при различных степенях анемии и при состояниях, связанных с пониженной прочностью стенок кровеносных сосудов.

Полезна свекла при истощении организма и упадке сил после перенесенных заболеваний. Рекомендуется пить свежий свекольный сок не менее трех раз в день до еды.

Свекла, как и морковь и капуста, обладает противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами. Кашицу их сырых корнеплодов рекомендуется прикладывать к опухолям и язвам для их размягчения, а также использовать для снятия зубной боли. Свекла считается отличным средством от цинги.

Внимание! Людям, страдающим мочекаменной болезнью и другими нарушениями обмена веществ (при различных заболеваниях почек и мочевого пузыря), следует ограничить употребление свеклы из-за содержания в ней щавелевой кислоты.