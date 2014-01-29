Добавки с цинком - эффективная терапия против простуды

Принято считать, что витамин С помогает предотвратить простуду. Но исследование показало: эта добавка бесполезна, хотя и способна немного сократить длительность болезни. Плюс, большие дозы витамина С вызывают тошноту, диарею и желудочные спазмы, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Ученые также раскритиковали эхинацею, женьшень, натирания камфарой, эвкалиптом, ментолом и антибиотики, которые вызывали больше негативных эффектов, ем позитивных.

Цинк же, как оказалось, работал в качестве превентивной терапии. Ибупрофен и парацетамол снимали лихорадку, а мед смягчал больное горло. В целом мытье рук работало неплохо в деле предотвращения распространения заболевания. Что касается цинка, то его эффект был доказан, по меньшей мере, в рамках двух испытаний. В частности, когда дети принимали 10 или 15 миллиграммов сульфата цинка ежедневно, то они реже заболевали и пропускали занятия в школе. По мнению медиков, цинк сработает и с взрослыми.

Человек простужается примерно 2-3 раза в год, а дети младше 2 лет - около 6 раз. Как правило, симптомы вроде боли в горле, заложенности носа, кашля и общего недомогания проявляются сильнее всего на 1-3 день, и могут продолжаться 7-10 дней. Иногда болезнь длится 3 недели. Лишь 1 случай из каждых 20 вызван бактериями, а львиная доля простуд - вирусом. И с ним справиться антибиотиками нельзя.