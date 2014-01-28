В Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидпороги

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в период 20-26 января 2014 года не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и находятся в пределах от – 14,9% в Хмельницкой – 81,1% в Ивано-Франковской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций государственного учреждения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава".

Согласно сообщению, за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 172,6 тыс. человек, среди них свыше 112 тыс. (65,3 %) составляют дети в возрасте до 17 лет . Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 38,0 на 10 тысяч.

Наивысшие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрированы в Киеве и Киевской области до 64 на 10 тыс. населения, а наименьшие в Харьковской области – 14,6.

За отчетную неделю было госпитализировано около 7 тыс. человек, среди них – 5 тыс. 239 (76,4%) составляли дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей увеличился на 6,5% и 16,1% соответственно.

За четвертую неделю в 2014 г. на территории Украины летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую неделю. В целом эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

С начала эпидемического сезона общее число вакцинированных против гриппа составило около 241 тыс. человек. За отчетную неделю привито против гриппа свыше 5 тыс. человек, что вдвое больше, чем за прошлую неделю. Среди привитых лиц против гриппа число детей до 17 лет составляет 17%.