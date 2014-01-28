Вчера из жизни ушел известный украинский хирург Григорий Бондарь.

Григорий Васильевич Бондарь генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра, заведующий кафедрой Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького, Герой Украины.

Доктор медицинских наук (1972), профессор (1974), академик АМНУ (2002, член-корреспондент с 1994).

Родился 22 апреля 1932 года в селе Искра Великоновосёлковского района Донецкой области.

Окончил Донецкий государственный медицинский институт, врачебный факультет (1951−1957); кандидатская диссертация (1966); докторская диссертация (1972).

С 1959 года — заведующий хирургическим отделением, Донецкая областная клиническая больница им. Калинина. С 1962 года — ассистент кафедры общей хирургии; с 1967 — доцент кафедры хирургических болезней стоматологического факультета. В 1975 году создал кафедру онкологии на базе Донецкого национального медицинского университета, ставшую впоследствии основой Донецкого областного противоопухолевого центра.

Генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра. Член Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники (с 2006). Депутат Донецкого городского совета (с 2006).

Под руководством академика Бондаря защищены 14 докторских и 40 кандидатских диссертаций. Сам Григорий Васильевич является автором более 800 научных печатных работ, 15 монографий, 14 учебных пособий, более 250 запатентованных изобретений. Для широкого круга читателей им написаны книги «Вопросы и ответы», «Победим рак вместе».