В Украине из-за ненастья обесточено почти 300 населенных пунктов

По состоянию на 7.00 в Крыму и шести областях Украины из-за ненастья обесточено 294 населенных пункта.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Крыму без электроснабжения остаются 78 н.п., в Николаевской области - 94 н.п., в Одесской – 65 н.п., в Херсонской – 46 н.п., в Днепропетровской – 7 н.п., в Ивано-Франковской – 3 н.п. и в Кировоградской – 1 н.п.

К восстановлениюя энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.