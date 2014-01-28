В Украине из-за ненастья обесточено почти 300 населенных пунктов
09:35, 28 января 2014Страна
10
rian.com.ua
По состоянию на 7.00 в Крыму и шести областях Украины из-за ненастья обесточено 294 населенных пункта.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Крыму без электроснабжения остаются 78 н.п., в Николаевской области - 94 н.п., в Одесской – 65 н.п., в Херсонской – 46 н.п., в Днепропетровской – 7 н.п., в Ивано-Франковской – 3 н.п. и в Кировоградской – 1 н.п.
К восстановлениюя энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter