В ближайшие трое суток погодные условия осложнятся

Гидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в Украине в ближайшие трое суток.

По данным синоптиков, в Украине ожидаются сложные погодные условия: 28-30 января в южной части, Донецкой, 28 января и в центральных областях сильные снегопады и метели, снежные заносы, усиления скорости ветра до 17-22 м/с, на юге страны местами налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах сильные порывы ветра 25-30 м/с. На дорогах страны гололедица.

29-30 января в Украине усиление морозов ночью до 21-26°, днем до 14-19° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья ночью 28-33°, днем 19-24° мороза, в южной части ночью 15-20°, днем 11-16° мороза.

31 января удержится очень холодная погода.