Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Румынию

МИД ввиду дальнейшего ухудшения погодных условий на территории Румынии рекомендует гражданам Украины пересмотреть свои планы по путешествиям в эту страну без крайней необходимости до нормализации ситуации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики министерства, по данным компетентных органов Румынии, в настоящий момент ограничено и временно прервано автомобильное движение на всех дорогах в юго-восточных и северных уездах: Арджеш, Брашов, Прахова, Ильфов, Сибиу, Бухарест, Бузэу, Вранча, Яломица, Дымбовица, Кэлэрашь, Брэила, Галац, Тулча, Констанца, а также в Бухаресте. Кроме того, в указанных уездах возникли проблемы с движением железнодорожного и воздушного транспорта. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранятся сильные снежные осадки и метели в юго-восточных уездах страны и на границе с Украиной.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Румынии по телефонам: (+4021) 2303660 и (+4021) 2113668, Генеральное консульство Украины в Сучаве по телефону: (+40230) 520167, а также на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: ( 044 ) 238 16 57.