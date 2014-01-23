В Украине за сутки освободили из снежных заносов 50 автомобилей

В Украине за минувшие сутки спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с помощью спецтехники освободили из снежных заносов 49 автомобилей, функционируют почти 3,4 тыс. пунктов обогрева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в связи с осложнением погодных условий и существенным снижением температуры воздуха в отдельных регионах Украины количество пунктов обогрева, которые разворачивают спасателями и органами местной власти, за минувшие сутки увеличилась до 3384. Большинство из них находится в северных, центральных и восточных регионах, где температура воздуха понизилась ниже минус 10 градусов мороза и где ожидается дальнейшее ее снижение.

В течение 22 января в пунктах обогрева была оказана помощь 944 гражданам, а с начала работы пунктов обогрева - 19698 лицам.

В то же время работники территориальных подразделений ГСЧС Украины оказывают помощь населению и в других сложных ситуациях. Например, в Винницкой области спасатели восстанавливают разрушенный непогодой понтонный мост через Южный Буг. Этот мост обеспечивает транспортное и пешеходное сообщение между селами Воробьевка и Новая Николаевка. Крепление моста со стороны села Новая Николаевка не выдержало нагрузки снега, в результате чего понтонный мост течением отнесло к берегу села Воробьевка. Сейчас мост находится на плаву, закреплен тросом. Конструктивные элементы моста не деформированы.

С 20 по 23 января в ликвидации последствий зимней непогоды в Одесской области были задействованы 37 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 150 человек личного состава. За этот период спасатели 27 раз выезжали на уборку поваленных деревьев на проезжей части в Одессе и области. Всего за время осложнения погодных условий спасателями были распилены и убраны остатки 42 деревьев.

Напомним, в ближайшие дни ожидается снижение температуры воздуха в большинстве регионов до -15…-20°С, а на севере и в центральной части Украины -20…-25°С.

Согласно утвержденному в начале ноября 2013 г. Плану противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода 2013/2014 в постоянной готовности находятся межведомственные группировки сил от ГСЧС Украины, Минобороны, МВД, Минэнергоугля, Мининфраструктуры, Минрегиона общей численностью около 40 тыс. чел., а также 11 тыс. 750 единиц основной техники.