Завтра в Украине - небольшой снег

Завтра в Украине ожидается небольшой снег, в восточных областях умеренный, только в южных, а днем и в западных областях без осадков.

На дорогах гололедица; в отдельных районах южных областей сохранится сильный гололед, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 7-12° мороза; в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и на юге Одесской ночью 5-10°, днем 2-7° мороза; в Крыму и на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве и области в четверг - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 7-12° мороза, в Киеве ночью 11-13°, днем 9-11° мороза.