Лишь 10% младенцев рождаются точно в срок

Несколько интересных фактов о беременности и родах.

У 3% беременных женщин рождаются близнецы. Этот уровень увеличился почти на 60% с начала 80‑х годов XX века, когда начали применять метод ЭКО.

В 1847 году во время родов было впервые применено обезболивающее - хлороформ.

87 дней - самая большая разница между появлением на свет близнецов. Ирландка Мария Джонс-Эллиот на 23‑й неделе беременности 1 июня 2012 года родила девочку Эми, весом чуть больше 500 г, а 27 августа на 37‑й неделе беременности на свет появилась Кэтти, весом почти 2,6 кг.

Каждый 3‑й ребенок, появившийся на земле, родился с помощью кесарева сечения.

76% будущих отцов, которые присутствовали на родах, боялись за жизнь жены и ребенка, 38% - испытывали чувство брезгливости, 14% были разочарованы видом ребенка.

В XVII веке Людовик XIV изменил многовековую традицию вертикальных родов. Чтобы ему было лучше видно появление на свет наследника, его маму уложили на спину.

36-38 недель беременности - наиболее благоприятный срок для появления на свет. При многоплодной беременности роды проходят раньше, чем при одноплодной.

Только 10% младенцев рождаются точно в срок.