С фармрынка Украины уходят небольшие компании-дистрибьюторы

С фармацевтического рынка Украины в связи с ужесточением законодательства уходят небольшие компании-дистрибьюторы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственной лекарственной службы Украины Алексей Соловьев на пресс-конференции на тему: «Регуляторная политика государства в фармацевтической отрасли: проблемные вопросы и пути их решения».

По его словам, внедрение ряда положений, гармонизированных с европейскими требованиями правил надлежащей дистрибьюторской практики и практики хранения привело к уменьшению количества оптовиков.

«Почти на 6% снизилось количество аптечных складов - до 466. 92% поставок медикаментов в аптеки страны обеспечивают 5 ведущих дистрибьюторов. Таким образом, небольшие компании, как наиболее частый канал попадания на рынок фальсифицированной и некачественной продукции, и дальше будут уходить с рынка», - сказал Соловьев.