От каких продуктов нельзя отказываться в зимнее время

12:18, 16 января 2014
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Печень, овощи, фрукты

Есть определенные продукты, от которых не стоит отказываться в холодное время года. Это, прежде всего, печень. Ее лучше есть вареной или печеной. В порции печени - суточная норма питательных веществ, которые так необходимы организму, чтобы уберечься от вирусов. Этот продукт имеет витамины Е, С, К. Также содержит аскорбиновую кислоту и железо. Наиболее полезна - печень трески. В ней - витамин А, который сохраняет зрение, а витамин поддерживает прочность костей, рассказывает диетолог Наталия Волощук.

"Зимой старайтесь ежедневно есть по 5 разных овощей и фруктов: в блюдах или отдельно. Но лучше - в сыром или в запеченном виде. Можно потреблять больше замороженных - у них гораздо больше питательных веществ, чем в тех, которые хранят свежими ".

"Смешайте и съешьте несколько штук кураги, изюма, чернослива, грецких орехов и пару чайных ложек меда. Организм получит полный суточный набор полезных веществ. Регулярное употребление такого "блюда" улучшит пищеварение, укрепит иммунитет ", - советует Наталья.

"Чаще готовьте морсы и компоты из сушеных и замороженных фруктов. Ягоды заливают кипятком и настаивают несколько часов. Потом варят в течение 30 минут, на последних минутах приготовления добавляют несколько ложек меда. Сразу класть мед не надо, при длительной варке из него выйдет много полезных веществ ".

gazeta.ua

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