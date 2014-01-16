Минздрав опровергает информацию СМИ о сокращении в 4 раза средств на лечение онкобольных детей

Министерство здравоохранения опровергает информацию некоторых СМИ о том, что в проекте государственного бюджета на 2014 год на лечение онкобольных детей предусмотрено меньше средств, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что в проекте государственного бюджета на 2014 год на лечение онкобольных детей предусмотрено в четыре раза меньше средств, чем в прошлом году, не отвечают действительности и имеет заведомо провокационный характер», - отмечается в сообщении.

В действительности, отмечают в министерстве, на бюджетную программу «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера», в которую входит более 20 направлений, в том числе обеспечение лечения онкобольных детей, в 2014 году предусмотрено на 173 261 000 грн больше, чем в 2013 году. В прошлом году на эту программу было выделено 2 118 064 000 грн.

В Минздраве отмечают, что распределение средств между разными направлениями этой бюджетной программы будет осуществляться только после того, как госбюджет на 2014 год будет принят Верховной Радой.

«Любые заявления о сокращении бюджетного финансирования социально весомых программ, особенно таких, как лечение детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, абсолютно безосновательны», - отметил директор Департамента экономики и ресурсного обеспечения Минздрава Владимир Дуда.

По его словам, объем средств, направленных государством на закупку медпрепаратов для онкобольных детей, в 2013 году увеличился с 91 млн грн до 216 млн грн, благодаря чему удалось достичь стопроцентного обеспечения их необходимыми лекарствами.

«Могу заверить вас в том, что в этом году на лечение наших маленьких граждан с онкологическими патологиями из государственного бюджета будет выделена не меньшая сумма, чем в прошлом году, а возможно, и большая», - отметил представитель Минздрава.