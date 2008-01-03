Творец овцы Долли отказывается клонировать человека
Однако не из-за этических соображений
Королева Великобритании Елизавета II пожаловала рыцарское звание знаменитому создателю клонированной овцы Долли Яну Уилмуту. Отныне ученый, награжденный «за служение науке», должен именоваться сэром, сообщает BBC.
Выступая на церемонии, 63-летний Уилмут заявил, что «удивлен и восхищен» полученной наградой, и принимает ее от имени своих бывших коллег из института Рослина и нынешних коллег из Центра регенеративной медицины Эдинбургского университета.
Овечка Долли была первым в мире млекопитающим, клонированным из ДНК клетки взрослого животного. Долли появилась на свет в 1996 году, однако получила известность лишь год спустя, после того как работа Уилмута и его коллег была опубликована в журнале Nature. В настоящее время чучело овечки Долли, умершей в 2003 году, является экспонатом Эдинбургского королевского музея.
Несмотря на то, что его работа вызывала противоречивые мнения, и осуждалсь многочисленными противниками клонирования, сэр Ян Уилмут продолжал работать в этом направлении. Однако в ноябре этого года ученый отказался от дальнейших попыток клонирования человеческого эмбриона, решив заниматься созданием стволовых клеток из фрагментов кожи взрослого человека – методикой, недавно разработанной японскими учеными. Сэр Уилмут объяснил свое решение не этическими, а научными соображениями, заявив, что новый метод является более перспективным.
Лента.ру