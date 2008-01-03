Израиль открывает вакансии для украинских медиков

Министерство здравоохранения Израиля рассматривает возможность открытия вакансий на временное трудоустройство по контракту врачей из Украины и других стран СНГ. Это связано с прогрессирующим недостатком профессиональных медицинских кадров в самом Израиле.

Ежегодно израильские медицинские факультеты выпускают около 300 врачей. Однако госпитали и другие медицинские учреждения требуют около 500 новых специалистов в год. До последнего времени этот дефицит покрывали высококлассные медики-репатрианты, дипломанты киевского, львовского, харьковского, московского и других медуниверситетов. По последним данным, из 25 тысяч израильских врачей – более трети являются выпускниками украинских и российских ВУЗов.

"Темпы репатриации снизились, а местные ВУЗы не увеличили количество абитуриентов на медицинских факультетах. Мы наблюдаем большой кадровый дефицит, особенно узкопрофильных специалистов", — говорит заместитель главного врача Тель-Авивского Медцентра Гиль Пьер. В связи с этим, Минздрав Израиля рассматривает возможность временного трудоустройства украинских и российских медицинских специалистов по контракту. Относительно этой инициативы в настоящий момент продолжаются дебаты, и хотя окончательное решение еще не принято, на днях первая группа из 44-х украинских и российских врачей посетила израильские госпитали, чтобы на месте ознакомиться со спецификой и условиями труда.

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