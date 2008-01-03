Создано новое средство от диабета

Израильские учёные нашли вещество, способное в перспективе стать удобным средством против диабета и его осложнений, принимаемым орально. Вещество получило название "фактор толерантности глюкозы" (Glucose Tolerance Factor, GTF) и производится из дрожжей.

Диабетом в той или иной степени страдают от 5% до 10% населения в развитых странах, в которых – увы – распространены и ожирение с излишним весом. Диабетики страдают от нехватки инсулина, регулирующего потребление сахара организмом, или от того, что инсулин в их организмах отказывается регулировать это потребление. Около половины диабетиков вынуждены по несколько раз в день принимать инсулин, и делается это в форме инъекций, что и неудобно, и утомительно для кожи, и чревато осложнениями.

В этом смысле препарат, который можно принимать орально выглядит гораздо выгоднее. По словам руководителя исследования Ницы Мирского из израильского Университета Хайфы, первая стадия испытания GTF уже прошла: лабораторные крысы реагируют на препарат так же, как и на инсулин, а никаких значимых побочных эффектов заметить не удалось.

В ближайшее время учёные намерены приступить к клиническим испытаниям. www.podrobnosti.ua.