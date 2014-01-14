Вода из столичных бюветов безопасна для здоровья людей

Вода из киевских бюветов безопасна и даже полезна для здоровья людей, однако не все бюветные комплексы, которых в столице насчитывают около 180, прошли санитарно-гигиеническую паспортизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Института экологии человека Михаил Курик.

“Если бюветная вода имеет санитарно-гигиеничный паспорт, то вы можете гарантированно пить ее и использовать в приготовлении еды и напитков, максимально не используя при этом кипячение. Вы должны быть точно уверены, что санитарно-гигиеническая служба гарантировала вам качество”, - сказал Курик, добавив, что не все бюветы на сегодняшний день имеют паспорта.

По его словам, представители Института экологии человека обращались с предложением к городским властям провести бесплатную паспортизацию бюветов, но получили отказ.

“Из тех бюветов, которые сейчас работают, есть бюветы, которые имеют прекрасную, структурированную воду. Есть бюветы, которые имеют среднюю по качеству воду. Мы обратились с предложение в администрацию, которая за это отвечает, бесплатно провести паспортизацию всех бюветов. И что? Никому это не нужно”, - сообщил Курик.

Кроме того, по словам директора института, ряд экспертов выступали с инициативой ввести плату за забор воды из бюветов.

“Тогда человек покупает воду и знает, что у нее есть паспорт, есть гарантия качества — это имеет значение для каждого», - отметил он.

Курик также добавил, что уверен в качестве бюветной воды на Троещине, но чтобы убедиться, что вода в том или ином месте качественная, нужно провести ее химический анализ.

“Я, например, знаю, что есть прекрасная вода на Троещине... Если хотите убедиться в качестве воды и узнать, что вы пьете, можно провести анализ воды, чтобы пить воду спокойно”, - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года Санитарно-эпидемиологические службы Киева проверили городские бюветы и закрыли 14 источников из-за избытка в воде железа, марганца, хлоридов и возбудителей кишечных инфекций. Весной прошлого года также было закрыто около 20 бюветов. В 2013 году в Киеве на обслуживание 172 бюветных комплексов было выделено почти 4 млн грн.

С 2012 года обязательства по осуществлению оплаты работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бюветных комплексов принял на себя КП “Киевводфонд”. На протяжении 2010-2011 г. балансодержателем бюветных комплексов Киева выступило КП «Киевкоммунсервис», а до 2010 года бюветные комплексы находились на балансе коммунальных служб соответствующих районов Киева, с которыми ПАО «АК «Киевводоканал» заключало соглашения на техническое обслуживание бюветов.