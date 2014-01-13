Выявлены факты закупки лекарств по завышенным ценам - Госфининспекция

В 2013 году Государственная финансовая инспекция Украины выявила 29 случаев закупки Министерством здравоохранения лекарств по завышенным ценам, что привело к растрате 12,5 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщила Государственная финансовая инспекция Украины в ответ на депутатское обращение заместителя председателя партии "Батькивщина", народного депутата Павла Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

В частности, Госфининспекция установила, что при закупке Минздравом лекарственного средства "Доцет 80 мг" по цене 3 790,00 грн цена на аналогичный лекарственный препарат в Молдове была значительно ниже - 2791,01 грн; лекарственного средства "Лейкофозин" - по цене 56,94 грн, цена на аналогичное лекарственное средство в Болгарии была 28,92 грн.

Кроме того, говорится в сообщении, в ответе отмечено, что в 2012 году Министерство здравоохранения не обеспечило заведения здравоохранения необходимыми лекарствами и изделиями медназначения. Так, например, для проведения в 2012 году централизованных мероприятий по иммунопрофилактике иммунобиологических препаратов было закуплено лишь 66,94% от потребности регионов; препаратов по трансплантации - 56,62% от потребности регионов, медикаментов для лечения туберкулеза - 88,2%, тестов, расходных материалов для диагностики туберкулеза - 73,3%, лекарственных средств и изделий медназначения для обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом - 46,5%, для лечения онкобольных детей - 68,92%, лекарственных средств для лечения детей, больных гемофилией, - 24,6%, для детей, больных муковисцидозом, - 28,6%, лекарственных средств и изделий медназначения для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями - 38,2%, для обеспечения больных эндопротезами и другими имплантатами - 23%, медикаментов для лечения больных рассеянным склерозом - 30,67%.

В Минздраве ситуацию объяснили тем, что требование закупать лекарства по ценам, не выше уровня задекларированных с учетом всех надбавок, распространяется только на государственные заведения и учреждения здравоохранения. А Министерство здравоохранения Украины является центральным органом исполнительной власти и не является заведением здравоохранения.

Петренко обратился к премьер-министру с требованием внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты в части осуществления Минздравом централизованных госзакупок лекарственных средств и изделий медназначения, чтобы в дальнейшем Минздрав не имел возможности закупать лекарства по необоснованно завышенным ценам, а сэкономленные бюджетные средства направил на закупку тех препаратов, которых не хватает.

Кроме того, Петренко обратился к Министерству внутренних дел с требованием открыть уголовное производство по обнаруженными фактами растраты Минздравом бюджетных средств, отмечается в сообщении.