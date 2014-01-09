Завтра в Украине +12°

Завтра ночью в Украине без осадков, утром и днем в западных, северных и центральных областях ожидаются дожди.

В южной части ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных, а днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 7-12° тепла.

В Киеве и области в пятницу ночью без осадков, утром и днем дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в. Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°