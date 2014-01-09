Украинские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх

Украинские спортсмены будут бороться за медали в 3-х из 5-ти видов спорта на Паралимпийских играх 2014 года, которые пройдут в марте в Сочи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.

В частности, украинцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонках, биатлону, горнолыжному спорту.

Всего в Паралимпийских играх участие примет 31 украинский спортсмен.

Сафиуллин отметил, что есть надежда на хорошие показатели украинских паралимпийцев. Министр сообщил, что за золотую медаль на Паралимпийских играх спортсмены получат по 100 тысяч долларов, за серебряную — по 70 и за бронзовую — по 50 тыс. долларов.

Справка УНИАН. Сборная Украины заняла пятое место в общекомандном зачете Х зимних Паралимпийских игр, которые проходили в 2010 году в Ванкувере, завоевав 19 медалей - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

Всего были разыграны 64 комплекта наград в пяти видах спорта - горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, хоккее и керлинге.

По общему числу наград первыми стали россияне, возобновив национальный рекорд на Паралимпиаде (38). Вторыми в общемедальном рейтинге стали немцы (24), третьими - украинцы и канадцы (по 19).