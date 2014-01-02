Выплата пенсий в январе начнется в соответствии с графиком

Выплата пенсий в январе 2014 года состоится в соответствии с поденным графиком, несмотря на длительные праздники.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, информировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«В этом году первая неделя января, когда и начинается выплата пенсий, – выходные дни. Однако, чтобы граждане не почувствовали никаких неудобств, еще 30 декабря 2013 года почтовым отделениям и отделениям банков было перечислено около 2,4 млрд грн для обеспечения этих выплат», - сказала она.

Таким образом, по словам министра, обеспечено финансирование пенсий, выплата которых в соответствии с поденным графиком происходит до 7 января.

«Отделения связи начнут выплату 4 января и будут работать также 6 января. Что же касается Пенсионного фонда, то он будет работать 3 января, и в этот же день продолжит финансирование выплаты пенсий», - сообщила Королевская.