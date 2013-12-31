В среду, 1 января, в Украине будет от 5° мороза до 8° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в первый день нового года по Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, местами гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью - 5-0° мороза, на Южном побережье Крыма - 2-4° тепла; днем - от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области - 4-8° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, местами гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-0° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью – 3-1° мороза, днем - 0-2° тепла.