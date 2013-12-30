Суши - оптимальный вариант низкокалорийной и здоровой пищи

Казалось бы, появилась уже достаточно давно эта экзотическая пища из риса, морепродуктов и овощей, однако в последнее время популярность ее только растет.

По словам большинства потребителей, соблюдающих посты и следящих за своим здоровьем, один из оптимальных вариантов низкокалорийной и здоровой пищи - суши. Диетологи также придерживаются этого мнения. Они считают, что данные кушанья собой представляют сбалансированное блюдо с огромным количеством минералов и витаминов, и это только доказывает, что оно для здоровья человека является оптимальной пищей.

Давайте рассмотрим, чем же полезны эти блюда, и какую ценность содержат.

Основной ингредиент блюда рис – кладезь сложных клетчатки и углеводов, один из наиболее полезных продуктов. Клетчатка помогает организму в процессе переваривания пищи, а сложные углеводы являются источником энергии, поддерживающей жизнедеятельность человека. Забывать также нельзя о таких важных элементах, содержащихся в рисе как тиамин, ниацин, белок, железо.

Суши без использования морепродуктов и рыбы трудно представить, так как они имеют низкую калорийность. Они содержат цинк, фосфор, калий, йод, группу витаминов В, омега-3-жирные кислоты, которые влияют на правильную работу сердечно-сосудистой системы.

Cуши считаются сегодня одним из самых полезных блюд. Это блюдо подходит тем, кто желает похудеть и пристально следит за своим здоровьем. Ведь в его состав входят исключительно полезные ингредиенты и натуральные специи.