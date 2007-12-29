За рождение третьего ребенка с 1 января будут платить 50 тыс. грн.

С 1 января 2008 г. помощь при рождении первого ребенка будет оказываться в размере 12,240 тыс. грн, второго - 25 тыс. грн, третьего и следующего - 50 тыс. грн. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова. По ее словам, выплаты помощи будут осуществляться одноразово при рождении первого ребенка в сумме 4,8 тыс. грн, второго - 4,84 тыс. грн, третьего и следующего - 5 тыс. грн. Остальные средства от суммы будут выплачиваться на первого ребенка на протяжении следующего года по 620 грн ежемесячно, на друге – на протяжении двух лет по 840 грн ежемесячно, на третьего и следующего ребенка – на протяжении трех лет по 1,250 тыс. грн. ежемесячно равными частям.

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