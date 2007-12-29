На Винничине – смерть от бешенства

На протяжении года в Украине зарегистрировано 6 случаев заболевания людей на бешенство, спасти которых медикам не удалось. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

Оперативная информация:

В селе Слобода-Шаргородская Винницкой области 26 декабря от бешенства умер местный житель, которого месяц тому во дворе усадьбы покусала больная лисица. Впервые за медицинской помощью потерпевший обратился 29 ноября, ему оказали неотложную и профилактическую медицинскую помощь и госпитализировали.

На стационарном лечении больной находился по 10 декабря. Врачи запретили ему злоупотреблять алкоголем. Повторно он был госпитализирован в инфекционное отделение 24 декабря. Людей с которыми контактировал мужчина не обнаружено, члены семьи проживают отдельно.

В очаге заболевания специалисты санепидемслужбы осуществляют противоэпидемические мероприятия. Проведены подворные обходы с целью выявления лиц, которые бы могли контактировать с больным. Такие лица не установлены.

Ситуация находится под контролем Главного государственного санитарного врача Украины.

Ежегодно в Украине регистрируются случаи заболеваемости людей на бешенство. Инкубационный период бешенства длится достаточно долго: в среднем 1-3 месяца (хотя может длиться и до года), и первые признаки болезни возникают поздно, когда в мозге уже состоялись разрушительные процессы (отек, кровоизлияние, деградация нервных клеток).

Как правило, во всех смертных случаях от бешенства пострадавшие от укусов животных обращались в медицинские заведения лишь в день проявления клинических признаков болезни, когда спасти больного уже не удается.

В 2007 г. в Украине от бешенства умерли 6 людей: в Днепропетровской и Луганской областях - по 2 чол., Винницкой и Херсонской - по 1 чол.

Чтобы предотвратить заболевание на бешенство и смерти от этой особенно опасной болезни, медики рекомендуют:

1. Избегать контактов с бездомными и дикими животными, постоянно объяснять детям опасность таких контактов.

2. Если покусало или ослюнявило животное, нужно промыть рану теплой кипяченой водой (желательно с мылом), а затем обработать 70% раствором йода. Особенно внимательно следует осматривать детей после прогулки или контакта с животными.

3. В случае укуса подозрительным животным как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для проведения антирабической прививки и серотерапии.

4. Своевременно сделать прививку против бешенства домашним животным.

При обращении пострадавшего к лечебному заведению в день укуса или ослинення животным проводится прививка антирабической вакциной, которая предупреждает заболевание и спасает жизнь.

Информационно:

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) - острая инфекционная болезнь с тяжелым поражением центральной нервной системы. Бешенство отнесено к особенно опасным болезням.

Заражение человека бешенством происходит в основном через укус или в результате попадания слюны на свежие ранения, царапины кожи или слизистые оболочки. Инфицирование человека бешенством происходит по большей части от диких хищных (волки, лисицы - свыше 40% случаев) или домашних животных (коты, собаки), а также сельскохозяйственных животных (20%).

Главным признаком заболевания диких животных является изменение поведения, в первую очередь, потеря ощущения страха. Звери теряют осторожность и днем появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных. С целью предупреждения бешенства, ветеринарной службой ведется борьба с бешенством среди собак, уничтожение бродячих животных, профилактическая вакцинация домашних животных.

При несвоевременно проведенных привиках, которые осуществляются после укуса инфицированного животного, болезнь заканчивается летально.

Ежегодно в Украине регистрируется свыше 100 тысяч лиц, которые обратились в медицинские заведения по поводу укусов животными, с каких 60 % получают направление по показателям подозрения инфицирования бешенством.