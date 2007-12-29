Василий Князевич: В Украине будет медицина европейского образца

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич во время селекторного совещания озвучил свое виденье деятельности медицинской отрасли и очертил первоочередные задания руководителям управлений здравоохранения, ректорам вузов, главным государственными санитарными врачами и главными специалистами регионов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Минздрава Украины.

"Каждый гражданин Украины, независимо от социального статуса и места жительства, должен получать высококачественную медицинскую помощь своевременно - таким является задание Президента. Мы должны реализовать все прогрессивные идеи и инициативы, чтобы достичь такого уровня медицинской помощи, который бы устраивал и врача, и пациента. В ближайшее время будет представлена четкая стратегия развития системы здравоохранения, которое будет реализовано в соответствии с конкретными программами. Результатом ее на протяжении 5 лет должно стать продолжение средней продолжительности жизни на 3 года. ", - сказал Василий Михайлович.

На сегодня по поручению министра уже проводится ревизия состояния медицинской отрасли, которая позволит определить истинное состояние дел. Однако уже можно констатировать: ситуация в здравоохранении является критической. При нынешней структуре системы здравоохранения даже полнее всего государственное финансирование не позволит создать образцовую медицину. Необходимо осуществить системные изменения и требовать личную ответственность.

Среди первоочередных заданий, как отметил министр, - медицинское обеспечение населения в регионах, в первую очередь в сельской местности. Создание и обеспечение автомобилями и оборудованием ФАПов и сельских амбулаторий. На сегодня в удовлетворительных условиях работают лишь в среднем 10-12 % сельских медицинских заведений, а потребность в автомобилях достигает 10 тыс.

Планируется активная поддержка здорового образа жизни, воспитания в молодежи культа заботы о собственном здоровье с детства. Ради этого необходимо принципиально изменить подход относительно информирования населения и просветительской работы.

Безотлагательным является улучшение системы подготовки кадров, учитывая не только кадровое обеспечение заведений здравоохранения в регионах, но и несоответствие квалификационным требованиям, текучесть специалистов, пенсионный возраст и эмиграцию. Для этого необходимо изменить системный подход, упорядочить квалификационную систему, которую обеспечить финансово, социальную защиту каждого медицинского работника, в соответствии с квалификацией и трудовым взносом.

Одна из глобальных проблем - вернуть отношение общества к врачу, как к элите нации. Для решения этого задания необходима серьезная поддержка науки.

Отвечая на вопрос, министр заявил, что будет пересматривать и политику, и структуру министерства. В следующем году будут расширены полномочия местных органов власти относительно деятельности медицинских заведений, предоставления услуг, закупок, чтобы система здравоохранения была эффективной. Однако это не снимет ответственности министерства за здравоохранение в государстве.

"Сегодня имеем уникальный шанс, есть желание, ресурсы и возможности. С полной ответственностью заверяю Вас: мы создадим в Украине медицину европейского образца", - сказал министр Василий Князевич.