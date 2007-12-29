В Украине открыли новый региональный перинатальный центр

Как передает корреспондент УНИАН, открытие центра состоялось с участием главного акушера-гинеколога Украины Вячеслава КАМИНСКОГО, городского председателя Владимира ГРОЙСМАНА, начальника управления здравоохранения и курортов облгосадминистрации Александра ЖУПАНОВА.

Перинатальный центр создан на базе Центра матери и ребенка и будет обслуживать жителей Винницы и 7 районов области.

Центр состоит из двух отделений: отделения для недоношенных и больных новорожденных детей на 6 коек и отделения для вынашивания беременности на 15 коек. Осуществлен капитальный ремонт, приобретена специализированная мебель и новейшее медицинское оборудование.

Из городского бюджета на капитальный ремонт отделения интенсивной терапии и выхаживания недоношенных и больных новорожденных в течение 2006-2007 гг. выделено 522,0 тыс. грн., на приобретение мебели – 19 тыс. грн., медицинского оборудования – 1193,4 тыс. грн.

За счет областного бюджета приобретен реанимационный центр для новорожденных стоимостью 2,5 млн. грн. От имени областной государственной администрации и областного совета был вручен сертификат на приобретение комплекта оборудования рабочего неонатального места на 860 тыс.