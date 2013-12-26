Чем полезны гранаты

Гранат богат антиоксидантами и, следовательно, несет пользу для здоровья, говорят диетологи. Известно, что сок граната защищает от сердечного приступа и инсульта, пишет Zee News. В частности, гранат не дает образовываться отложениям в сосудах и даже их рассасывает.

Еще он поддерживает уровень сахара и холестерина в норме. В гранате не так много калорий, в нем нет холестерина и насыщенных жиров. Ряд исследований даже доказал, что гранат разрушает клетки рака груди. А сок убирает свободные радикалы, тормозит рост опухолей и прочие процессы, связанные с радикалами.

В целом гранаты показаны людям с гипертонией. Данный продукт уменьшает поражения и воспаления в сосудах. Эффект можно сравнить с аспирином, разжижающим кровь. Приятный бонус - гранат способствует клеточной регенерации в эпидермальном и дермальном слоях кожи, ускоряет заживление ран, предотвращает появление темных пятен на коже.