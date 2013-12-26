Врачи будут выписывать рецепты с указанием действующего вещества

Врачи будут выписывать рецепты с указанием только действующего вещества лекарственного препарата.

Как передает корреспондент УНАН, об этом сообщила директор Департамента по вопросам качества медицинской и фармацевтической помощи Министерства здравоохранения Украины Татьяна Донченко на пресс-конференции.

«Раньше в рецептах, которые выписывает врач, указывалось торговое название. Сегодня в рецептах должна указываться международное непатентованное название этого лекарственного средства с указанием формы выпуска, кратности применения», - сказала Донченко.

Она объяснила, что такая норма введена с тем, чтобы врач или представители фармацевтического бизнеса были лишены возможности скрыто рекламировать определенные торговые названия лекарственных средств.

«Мы все являемся свидетелями, когда скрытая реклама применялась в виде визитов представителей торговых компаний к врачу и избрания врачом препаратов определенной торговой марки. Такую возможность мы минимизировали», - отметила Донченко.

По ее убеждению, практика выписывания рецептов только по международным непатентованным нормам «пойдет лишь на пользу пациентам» и никоим образом не отразится на качестве медицинского обслуживания пациента, в тоже время врачи должны детально изучить международные непатентованные названия.

«Врач должен написать в рецепте название действующего вещества (латынью), написать, как принимать лекарства (ампула или таблетка) и кратность приема. Пациент с этим рецептом, без каких-либо дополнительных этапов, идет в аптечное заведение, где провизор в условиях аптечного заведения должен, по закону, сообщить пациенту о наличии полного ассортимента лекарственных средств, их торговых названий с этим действующим веществом. Пациент должен выбирать», - сказала Донченко.

Она сообщила, что приказ вступает в силу 31 декабря 2013 года.