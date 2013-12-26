Самые опасные блюда новогоднего стола

До 31 декабря осталась меньше недели, и вы уже наверняка представляли, каким будет ваше новогоднее меню, пишет 4mama.com.ua.

При подготовке к празднику обязательно следует учесть рекомендации диетологов, чтобы избежать неприятных последствий, избежать переедания и исключить из списка новогодних блюд самую вредную еду.

Интересно, что самыми вредными праздничными блюдами специалисты назвали наши любимые и традиционные. К примеру, специалисты рекомендуют отказаться от салатов с использованием майонеза, таких как Оливье, селедка под шубой. Если вы все же собираетесь приготовить эти салаты - лучше есть их в самом начале застолья или заменить майонез растительным и оливковым маслом.

Также диетологи советуют не увлекаться в новогоднюю ночь шампанским и алкогольными коктейлями, чтобы избежать изжоги похмелья утром.

Запретили медики и любимое многими мясо по-французски, и другую жирную мясную пищу, желательно заменить тяжелое мясо крольчатиной или курятиной.

Но опаснее всего голодать днем 31 декабря, старайтесь есть в этот день как обычно, чтобы вечером не сметать с новогоднего стола все подряд.