Как правильно питаться при отёках

Если утром ты просыпаешься с опухшим лицом, а к вечеру обувь начинает казаться тесной - скорее всего, в организме нарушен баланс жидкости. Отеки - более или менее ярко выраженные - свойственны многим женщинам.

Одна из главных причин отеков - слишком большое потребление соли. Откажись от магазинных снэков (их пересаливают всегда), а также других готовых продуктов, содержание соли в которых сложно контролировать (например, готовые салаты, консервированные овощи, соусы). Когда готовишь еду сама, старайся уменьшить количество соли в ней. Например, в салаты вместо части соли можно добавить лимонный сок.

Уменьшить отеки можно не только ограничив количество соли, но и увеличив долю специальных противоотечных продуктов в своем рационе. Во-первых, это овощи и фрукты, содержащие много калия. Именно его нехватка часто провоцирует отеки. Богаты калием бобовые, абрикосы (и, соответственно, курага с урюком), бананы, овсяная крупа.

Еще один способ борьбы с отеками - «налегание» на арбузы и дыни. Они содержат все тот же калий и много жидкости, что в сумме дает мочегонный эффект. Похожим эффектом обладают и огурцы.

Если есть много мочегонных овощей и фруктов не получается, можно употреблять свежевыжатые соки. Подойдет фактический любой фреш, но особенно действенными будут коктейли, содержащие сок сельдерея, яблока, тыквы, свеклы, моркови.

Эффективны в борьбе с отеками разные настои. Если отвары трав стоит употреблять только по рекомендации врача, то настои сухофруктов можно спокойно пить и без его рецепта. Против отеков хорошо работают настои изюма, кураги, инжира.

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